YDP Lefkoşa'da gövde gösterisi yaptı!

Arıklı, YDP nın hak ve adalete dayalı bir sistem kuracağını söyleyerek; " Bizim kitabımızda ırkçılık, ayrımcılık, bölücülük yoktur. Biz KKTC kimliği taşıyan herkesi Cenabı Allah'ın kutsal bir emaneti olarak kabul ediyoruz

YDP Lefkoşa İlçe Teşkilatı, YDÜ Büyük Salonunda Örgüt Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı ve kalabalığı salonun almadığı toplantıda, Lefkoşa İlçesindeki Örgüt Başkanları ve Örgüt Yönetim Kurulu Üyeleri tanıtıldı.

Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç, çok zorlu bir süreci geride bıraktıklarını söyleyerek, çok kısa bir süre içerisinde Lefkoşa İlçesinde 2000 üye sayısına ulaşacaklarını söyledi. Dalgıç; "Bu Parti'ye önce Başbakanlığı sonra da Cumhurbaşkanlığını getirince ye kadar durmak bize haram. Durmak yok. Yola devam" dedi.

Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise "Yeni kurulan ve enerjisi bol olan bir partiyiz. Bu enerjinin, bu heyecanın önünde hangi engel durabilir. Siz isteyin, biz size Başbakanlığı da Cumhurbaşkanlığını da getirelim. Önümüze hedef koyalım ve hep birlikte çalışalım. Bir ve beraber oldukça bizi kimse durduramaz" dedi.

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise "Bu salondaki kalabalığı başka partiler Kurultaylarında bile toplayamıyorlar. YDP emin adımlarla iktidara yürüyor" dedi. Zaroğlu Örgüt Başkanlarının bazı siyasi partiler tarafından tehdit edildiğini de söyleyerek, "Artık o devirler geçti. İnsanları artık para ile tehdit ve şantaj ile ne kandırabilir ne de korkutabilirsiniz. Sizin devriniz geçti. Yeni devrin adı, hak ve adalete dayalı YDP devridir" dedi.

Toplantıda son konuşmayı Genel Başkan Erhan Arıklı yaptı. Arıklı "İskelede binlerce kişinin katıldığı Milli Birlik Şöleninden sonra bu akşamki muhteşem toplantı birilerinin uykusunu daha da kaçıracak. Onlara diyoruz ki korkunun ecele faydası yok. Ne ekti iseniz onu biçeceksiniz. Bu halk 5 iniz ile de sandıkta hesaplaşacak" dedi.

Arıklı, YDP nın hak ve adalete dayalı bir sistem kuracağını söyleyerek; " Bizim kitabımızda ırkçılık, ayrımcılık, bölücülük yoktur. Biz KKTC kimliği taşıyan herkesi Cenabı Allah'ın kutsal bir emaneti olarak kabul ediyoruz. Yaptıklarınızdan veya yapmadıklarımızdan hesaba çekileceğimizin farkındayız. Allah korkusu taşıyan hiç bir YDP li adaletten şaşmaz, şaşmayacak. Bizim farkımızı herkes görecek" dedi.

Örgüt tanıtım toplantısı, 130 kişiden oluşan Örgüt başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine parti rozetinin takılması ile sona erdi.