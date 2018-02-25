YDP, mahkûm ailelerine yardım kampanyası başlatıyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları, 22 Ocak eylemleri dolayısıyla mahkûm olan kişilerin aileleri başta olmak üzere, tüm mahkum ailelerine yardım kampanyası başlatıyor.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Yeniden Doğuş Partisi üyeleri arasında düzenlenecek bu kampanya ile mahkûmların dışarıdaki ailelerinin mağduriyetlerinin ve ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan YDP Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çiftçi, şunları kaydetti:

“Biz bu ülkede her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz. KKTC Kimliği taşıyan her vatandaşın devlet imkânlarından eşit bir şekilde faydalanmasını istiyor, adaletin herkese eşit davranmasını, kimseye farklı muamele yapılmamasını istiyoruz.

Mesela geçmişte bu ülkede 22 Ocak eylemlerinden çok daha vahim eylemlerin yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ama hukuk devleti olduğumuz bir tek 22 Ocak eylemlerinde hatırlandı.

Diğer eylemlerde polisi darp edenler bile bir tek gün tutuklu yargılanmazken, bu olayda 6 Kişi hapse mahkûm edildi. Adalet Mülkün yani devletin temelidir felsefesine inanan bir parti ve insanlar olarak bu aşamada mahkeme kararına elbette saygılıyız. Mahkumlar, cezaları neyse onu çekecekler. Biz de üzerimize düşeni yapacak, bu arkadaşların dışarıdaki ailelerinin mağdur olmalarını önlemek için üzerimize düşeni yapacağız.

Hapishanemizin, burada yatan tutuklu ve hükümlülerin durumu ve sayısı ortada. Hapishanelerde yatan insanların dışarıdaki aile ve yakınları ciddi sıkıntı içerisindeler. Biz 6 mahkumun aileleri başta olmak üzere elimizden geldiğince bütün ihtiyaç sahibi mahkum yakınlarına yardımcı olmayı planlıyoruz."

YDP’den yapılan açıklamaya göre kampanya yarın, 22 Ocak eylemleri dolayısıyla mahkum olanların ailelerine iaşe yardımı ile başlayacak.