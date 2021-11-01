  • BIST 1.535,030
  • Altın 549,21
  • Dolar 9,5277
  • Euro 11,0392
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

YDP, Meşaleyi, Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde Yaktı

» »
YDP, Meşaleyi, Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde Yaktı
YDP, Meşaleyi, Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde Yaktı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı,  Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve ekibi, dün akşam Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde halkla büyük bir buluşma gerçekleştirdi.

Halkın büyük ilgi gösterdiği buluşmada, çeşitli yöresel yemekler yapılarak partililere ikram edildi. Başkan Arıklı alana yoğun tezahüratlarla giriş yaparken, hazırlanan özel meşaleyi yakarak, yoğun alkışlar altında partilileri selamladı.

Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmada, YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ve Genel Başkan Erhan Arıklı birer konuşma gerçekleştirdi.

“Ülkemizi aydınlığa götüreceğiz”

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında şunları söyledi:

 “Biz YDP olarak Kıbrıs’ta yaşayan her bireyin; ırkına, kökenine, inancına bakmadan haklarını korumak ve kollamak için buradayız. Biz herkes için adalet, herkes için eşitlik için bu yola çıktık. 2015 yılında, bir grup arkadaşımızla, Yeniden Doğuş Sivil toplum hareketi olarak yola çıkan ekibimiz, 6 Ekim 2016 tarihinde, 650 gönüldaşımız ile parti oluşumuna giderek, bu yolda çıktık. Bugün Genel Başkanımızın yakmış olduğu meşale ile birlikte, sizlerin de desteği ile partimizi Başbakanlığa, ülkemiz de aydınlığa götüreceğiz”

 

“Hedef, bu meşaleyi başbakanlığa götürmektir”

 

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

 “Bazı kesimlerin yaptığı ama kamuoyuna açıklanmayan anketlerde sürekli ilk üçte yer alıyoruz. Amaç önümüzdeki dönemde Hükümette güçlü bir şekilde yer almak. Halkın ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşümü ve reformları hayata geçirmek..." dedi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti;"Artık sahadayız. Her hafta bir kaç yerde etkinlik düzenleyerek heyecanımızı  ve tempomuzu yükselteceğiz. Diğer partiler sahaya inmeden biz tarlamızı sürmüş olacağız..."     

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DP'ye Mağusa'da yeni katılımlar25 Ekim 2021 Pazartesi 16:44
  • Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü22 Ekim 2021 Cuma 18:32
  • Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, Gazimağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti22 Ekim 2021 Cuma 17:35
  • Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Gazimağusa Belediyesini Ziyaret Etti22 Ekim 2021 Cuma 15:21
  • GMB'de kriz! 30 kişi daha maaşını alamadı! İşten durdurmalar olabilir! Sendika resti çekti!22 Ekim 2021 Cuma 10:53
  • Latif: Yarım kalan projeler tek tek hayata geçecek21 Ekim 2021 Perşembe 14:18
  • Mağusa'da otel odasında ölü bulundu!20 Ekim 2021 Çarşamba 15:35
  • Mağusa'da intihar20 Ekim 2021 Çarşamba 11:13
  • İntihar Eden Şahsın Kimliği Açıklandı...18 Ekim 2021 Pazartesi 18:20
  • Mağusa'da İntihar!18 Ekim 2021 Pazartesi 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti