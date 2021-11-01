YDP, Meşaleyi, Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde Yaktı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve ekibi, dün akşam Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde halkla büyük bir buluşma gerçekleştirdi.

Halkın büyük ilgi gösterdiği buluşmada, çeşitli yöresel yemekler yapılarak partililere ikram edildi. Başkan Arıklı alana yoğun tezahüratlarla giriş yaparken, hazırlanan özel meşaleyi yakarak, yoğun alkışlar altında partilileri selamladı.

Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmada, YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ve Genel Başkan Erhan Arıklı birer konuşma gerçekleştirdi.

“Ülkemizi aydınlığa götüreceğiz”

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında şunları söyledi:

“Biz YDP olarak Kıbrıs’ta yaşayan her bireyin; ırkına, kökenine, inancına bakmadan haklarını korumak ve kollamak için buradayız. Biz herkes için adalet, herkes için eşitlik için bu yola çıktık. 2015 yılında, bir grup arkadaşımızla, Yeniden Doğuş Sivil toplum hareketi olarak yola çıkan ekibimiz, 6 Ekim 2016 tarihinde, 650 gönüldaşımız ile parti oluşumuna giderek, bu yolda çıktık. Bugün Genel Başkanımızın yakmış olduğu meşale ile birlikte, sizlerin de desteği ile partimizi Başbakanlığa, ülkemiz de aydınlığa götüreceğiz”

“Hedef, bu meşaleyi başbakanlığa götürmektir”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bazı kesimlerin yaptığı ama kamuoyuna açıklanmayan anketlerde sürekli ilk üçte yer alıyoruz. Amaç önümüzdeki dönemde Hükümette güçlü bir şekilde yer almak. Halkın ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşümü ve reformları hayata geçirmek..." dedi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti;"Artık sahadayız. Her hafta bir kaç yerde etkinlik düzenleyerek heyecanımızı ve tempomuzu yükselteceğiz. Diğer partiler sahaya inmeden biz tarlamızı sürmüş olacağız..."