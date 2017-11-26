YDP milletvekili adaylarını belirledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi dün akşam toplanarak 7 Ocak Erken Genel Seçimleri'ndeki milletvekili adaylarını belirledi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, milletvekili adaylarının da katıldığı toplantıda bir konuşma yapan YDP Genel Başkan Erhan Arıklı, zor ve kritik süreci atlatmak üzere olduklarını belirtti. Arıklı, “Birbirinden değerli 80 civarındaki başvuruyu önce 50’ye indirmek ve bunları sıralamak, bunu da kimseyi kırmadan, incitmeden, küstürmeden yapmak gerçekten çok zordu. KKTC’nin kronikleşmiş sorunlarını çözmek daha kolay olsa gerek” ifadesini kullandı.

Bu sıralamayı yaptıktan sonra adayları 2 günlük bir eğitim kampına alacaklarını söyleyen Arıklı, bu kampta öncelikle adaylara parti programını ve seçim bildirgesini anlatacaklarını belirtti.

Artıklı, şöyle devam etti:

“Mütevazı bir bütçe ile seçime giriyoruz. Başka partilerde para çok, ama ruh yok. Bizim gönül zenginliğimiz, inancımız ve kararlılığımız onların hiç birinde yok. Biz halka ve hakka hizmet için, yüce bir dava için yola çıktık. Bizler hepimiz inanan insanlarız. İnanan insanların zenginliği, para ile ölçülmez”

Erhan Arıklı konuşmasında manipülatif anketler yapılarak, YDP’nin önünün kesilmeye çalışıldığını söyledi.

YDP’nin aday listesi şu şekilde oluştu:

Lefkoşa: 1) Bertan Zaroğlu, 2)Turan Büyükyılmaz 3)Enver Öztürk, 4)Yrd. Doç Dr. Hüseyin İlker İpekay, 5)Yusuf Çelik, 6)Sinem Tip, 7)Dr.Hale Alibaba Erden, 8)Mustafa Ulaş, 9)Hüseyin Azer Özkan, 10)Ali Yenen, 11)Emre Dalgıç, 12)Mete Topçu, 13)Musa Suiçmez, 14)Özen Güneralp, 15)Fecriye Osman Yönder, 16)Bayram Özel.

Gazimağusa: 1)Erhan Arıklı, 2)Mahmut Erden, 3)Fırat Yılmaz, 4)İlter Ömeroğlu, 5)Bülent Fevzioğlu, 6)Şeyda Luckinger, 7)Mahmut Hayta, 8)Mehmet Kelebek,9)Rakkate Fatı, 10)Ayhan Demir,11)Berna Çelik, 12)Bünyamin Öztürk, 13)Nurcan Çiftçi.

Girne: 1)Fuat Tek, 2)Arzu Pültür, 3)Mehmet Ünal Bay, 4)Sunalp Sencer, 5)Okan Erdemsiz, 6)Güldem Akdağ, 7)Canan Canbolat, 8)Derin Okçelen, 9)Yıldız Altuntaş, 10)Gültekin Ben.

İskele: 1)İsmet İlkhan, 2)Yakup İskender, 3)Ahmet Dinç, 4)Mustafa Demiryürek, 5)Ejder Aslanbaba.

Güzelyurt: 1)Abdullah Sebahattin Alıcı, 2)Gökhan Saraç, 3)Dilek İnik, 4)Ekrem Kara.

Lefke: 1)Nejla Gazı, 2) Emrullah Avşan.