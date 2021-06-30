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YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu Havadis'te açıkladı: Krizin Nedeni Erhan Arıklı

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Havadis Web TV'de Damla Dabis'e konuk olan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu bazı açıklamalarda bulundu.
YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu Havadis'te açıkladı: Krizin Nedeni Erhan Arıklı

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu Havadis'te açıkladı:

Serdar Denktaş, Çalışma Bakanı'nın kendisi veya Zaroğlu'nun olması gerektiğini söyledi.

Serdar bey ille de bakanlığın kendisine verilmesinde ısrarcı olmadı ama Bakanlığın bir Milletvekiline verilmesinin doğru olacağını kendisi olmazsa benim olmam gerektiğini hükümete iletti.

Bakanlıklar Başbakan tarafından atanır .

Bakanlık şu partinin bu partinin değil Ersan Saner hükümetinin bakanlığıdır.

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