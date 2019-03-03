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YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun aracına saldırı!

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YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun aracına saldırı!
YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun aracına saldırı!

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun aracına saldırı gerçekleşti.

Zaropğlu'nun aracının lastiğine bıçak sokuldu.

Zaroğlu olayı sosyal medya paylaşımı ile kınadı.

İşte o paylaşım
ARABAMIZIN TEKERİNE BIÇAK SOKAN ARKADAŞ ;

İnsanın inandığı İdealler ve hedefler uğrunda çaba göstermesi, fedaklıklarda bulunması gerekir zira emeksiz ve zahmetsiz bir yere varılmaz.
Biz çalışıyoruz..
Çizgimizden sapmadan 
ve doğruluk ekseninden kaymadan savunduğumuz davayı her zeminde ve platformda, hiç üşenmeden ve yılmadan anlatıyoruz.
Sizde öyle yapın...
Bu yaptığınız sadece saflarımızı sıklaştırıyor..
#YDP

 

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