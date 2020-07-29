YDP Milletvekili Zaroğlu’ndan 3’lü hükümet açıklaması

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından 3’lü hükümet ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından 3’lü hükümet ile ilgili açıklama yaptı.

Zaroğlu’nun açıklaması şöyle:

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA…

Yeniden Doğuş Partisi'nin çok önemli bir Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde milli bir refleksle her türlü fedakârlığı gösterdiği büyük bir hakikattir...

Bununla beraber,

Ortak Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulduğu ve hatta UBP-DP-YDP hükümetinin konuşulduğu bir ortamda Kamuoyu nezdinde tüm kredilerini bitirmiş bir Demokrat Partinin Milletvekili olan Sn. Serdar Denktaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklıyor olması, demokrat partinin boyunun ölçülerini aşıyor derecede taleplerinin olduğu bilgisi ile pekişince...

Durumu daha netleştirmek ve bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak adına açıklama yapmak zaruri olmuştur.

Resmen hükumetin bozulmadığı bir ortamda kamuoyunda konuşulan '3lu hükümet hazır, kuruluyor' haberleri kesinlikle asılsızdır.

BÖYLE BİR ORTAMDA MÜMKÜN DE DEĞİLDİR!

Kaldı ki Yeniden Doğuş Partisi yetkili kurulları böyle bir hükümete geçtiğimiz hafta MYK toplantısında büyük bir ölçüde hayır demiştir.

saygılarımla."