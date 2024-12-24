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YDP MYK, Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı

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YDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 4 Ocak 2025’te Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı.
YDP MYK, Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 4 Ocak 2025’te Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı.  

YDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, YDP MYK bugün Genel Sekreter Erşah Sabit Yılmaz başkanlığında toplandı.

YDP MYK toplantıda şu kararı aldı:

“12 Mayıs 2022 tarihinde kurmuş olduğumuz 28. Ünal Üstel Hükumeti oldukça güzel icraatlar yapmasına rağmen henüz yapmamız gereken ama yapamadığımız icraatlar vardır. UBP geçmiş Koalisyon Hükumetlerinde olduğu gibi bu dönemde de ortaklarının hassasiyetine özen göstermemiştir. Hükumet ortağımız DP’nin durumu bellidir. Şayet Hükumeti kurarken halka verdiğimiz sözleri yerine getirmezsek bizim de düşeceğimiz durum budur.

Bu konu ile ilgili Parti Meclisinin toplanması yönünde almış olduğumuz karar henüz Sayın Genel Başkan tarafından yerine getirilmemiştir. MYK olarak 4 Ocak 2025 Cumartesi günü Parti Meclisimizi toplantıya çağırıyoruz.”

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