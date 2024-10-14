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YDP MYK toplanıyor, gündem kriz ve erken seçim!

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YDP, MYK bugün "Meclis Başkanlık seçiminde yaşanan krizi görüşmek üzere" saat 12.00’de toplanacak.
YDP MYK toplanıyor, gündem kriz ve erken seçim!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), "Meclis Başkanlık seçiminde yaşanan krizi görüşmek üzere" bugün saat 12.00’de toplanacak.

YDP Genel Sekreteri Erşah Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Meclis'te yaşanan gerginlik son derece üzüntü verici. Ülkenin bu kadar sorunu varken, hele hele New York’ta önemli gelişmeler eşiğindeyken bu konudaki tartışmalar herkes gibi bizleri de rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

“Başsavcılık makamı üzerinde ciddi bir mahalle baskısı oluşturulduğunu” savunan Yılmaz, “Başkanımızın da dediği gibi, bu baskı altındaki Başsavcının nasıl objektif hukuki bir görüş vereceği bizlerin de merak konusu. Tüm bunları ve izleyeceğimiz stratejiyi MYK’da konuşacağız” dedi.

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