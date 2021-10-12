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YDP MYK yarın toplanıyor, gündem hükümetin durumu

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK, yarın saat 17.30’da parti genel merkezinde toplanacak. Toplantıda, hükümetin durumu değerlendirilecek.
YDP MYK yarın toplanıyor, gündem hükümetin durumu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK, yarın saat 17.30’da parti genel merkezinde toplanacak. Toplantıda, hükümetin durumu değerlendirilecek.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, hükümetin yürümediğini belirterek, “Seçimi bir an evvel yapmak için her yolu deneyeceğiz. Yarın MYK’mız toplanacak ve radikal kararlar alacak” dedi.

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Sekreteri Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk siyasetinin bugün içinde bulunduğu durumun hazin olduğunu belirtti.

YDP’nin aylardan beri acil seçim istediğini ifade eden Öztürk, buna rağmen ısrarla seçimden kaçıldığını ve bu durumda kaybedenin halk olduğunu savundu.

“Bu hükümet yürümüyor, UBP, hükümet protokolünü dahi uygulamıyor ve ortaklarını yok sayıyor” diyen Öztürk, “Bu durumun devamı mümkün değil. Seçimi bir an evvel yapmak için her yolu deneyeceğiz. Yarın MYK’mız toplanacak ve radikal kararlar alacak” ifadelerini kullandı.

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