YDP MYK’sı bugün toplanarak muhtemel hükümet senaryolarını değerlendirdi. Uzun süren değerlendirme

sonucunda YDP MYK’sı erken seçim şartı ile kurulacak her türlü hükümet modeline destek verme yönünde

karar üretti.

MYK muhtemel gelişmelere göre yeniden toplanıp durumu değerlendirecek.

Konu ile ilgili konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz şunları söyledi; “Cumhurbaşkanı siyasi partilere görüşmeye yarından itibaren başlayacak. Bizimle de Salı günü görüşecek. Cumhurbaşkanı bu görevlendirmeyi derhal yapmalı ve görevi Ersin Tatar’a vermeli idi.

Konuşulan hükümet senaryosu UBP-HP Koalisyonunda hangi hükümet modeli olursa olsun erken seçim içermeyen hiçbir hükümet modeline sıcak bakmıyoruz. Erken seçim öngöre her türlü hükümet modeline içerden ve dışardan destek verebiliriz. MYK’mızın kararı budur”