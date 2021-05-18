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YDP Parti Okulu Açıyor!

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Yeniden Doğuş Partisi MYK sı dün akşam toplanarak önemli kararlar aldı.
YDP Parti Okulu Açıyor!

Yeniden Doğuş Partisi MYK sı dün akşam toplanarak önemli kararlar aldı.

Buna göre;

1) Partiye kayıtlı toplam 9653 üyenin üyelikleri güncellenecek. Üyelere YDP Üye Kimlik Kartı dağıtılacak.

2)Parti üyeliğinden ister ıslak imza, isterse sosyal medya üzerinden istifa eden kişilerin istifaları teyit edildikten sonra derhâl kabul edilecek.

3)Kurultay süresince ve sonrasında Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında yakışıksız iddia ve iftira atan kişilerin ve Parti Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunarak disiplin suçu işleyen kişilerin durumlarının incelenmesi için 6 kişilik bir komite kurulmasına ve bu komitenin raporları doğrultusunda karar üretilmesine,

4)Partiye yeni üye kazandırmak için Ada çapında yeni bir kampanya başlatılmasına,

5)Parti bünyesinde bir Parti Okulunun açılmasına, isteyen üyelerin, özellikle de Gençlik kolları üyelerinin bu okulda eğitilmelerine karar verildi.

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