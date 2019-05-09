YDP pazar günü MYK ve Parti Meclisini topluyor

YDP MYK’sı Pazar günü saat 17:00 da Genel Merkez’de toplanarak, Parti Meclisi ise saat 19:00 da Hamitköydeki Erenköy Mücahitler Derneği lokalinde toplanıp iftar yapacak, ardından toplantıya geçilecek.

Gündemle ilgili bir değerlendirme yapan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, YDP’nin her dönem olduğu gibi bu dönemde yapıcı bir politika izleyeceğini, ülkenin kronikleşen sorunlarını çözmek için ciddi bir icraat Hükümetinin işbaşına gelmesinin şart olduğunu söyleyerek; “Ülke vakit kaybetmeden yeni bir Hükümete kavuşmak zorundadır. Sayın Cumhurbaşkanı da vakit kaybetmeden görevi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a Hükümeti kurma görevini vermelidir. YDP hiçbir Hükümet formülüne peşinen uzak değildir. Bize göre en ideal Hükümet formülü teknokratlardan oluşan bir Milli Mutabakat Hükümetinin kurulmasıdır. Bu olmuyorsa diğer Hükümet formülleri bize göre eşit pozisyondadır ve aynı değerdedir. Durumu yetkili kurullarımızda değerlendireceğiz”.