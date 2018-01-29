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YDP PM salı günü toplanacak

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YDP PM salı günü toplanacak
YDP PM salı günü toplanacak

 YDP PM YARIN TOPLANACAK

Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi bugün yapacağı toplantısını yarına erteledi.

Genel Başkan Erhan Arıklı konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Sayın Özgürgün'e de söylediğimiz gibi '24 bulunursa biz görüşmeye hazırız'. 24 ü bulmak için UBP ve DP hafta sonu görüştü. Bu akşam DP Parti Meclisi toplanıp kararını verecek. DP şayet 3 lü koalisyon derse bu sefer UBP bizimle görüşecek. DP 4 lü koalisyon derse UBP nin bizimle görüşmesine gerek yok. Biz yarın saat 17.00 de PM yi toplayıp kurultay ile hazırlıklarımızı konuşacağız. 24 bulunmuş ise koalisyonu da konuşuruz elbette" dedi.

YDP parti Meclisi yarın saat 17.00 da Boğaz da ki Parti Okulunda toplanacak.

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