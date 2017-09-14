YDP: Polis, garibana başka, arkası kalın olana başka davranırsa güvenilirliğini kaybeder

Yeniden Doğuş Partisi, polis teşkilatının hem güvenliğin sağlanmasında hem de adaletin yerine gelmesinde en önemli rolü oynayan makam olması gerektiğini belirterek, “Polis garibana başka, arkası kalın olana başka davranırsa güvenilirliğini kaybeder” dedi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ulaş yaptığı açıklamada, YDP olarak ülkede var olduğunu iddia ettikleri “siyasi laçkalığın ve partizanlığın” ulaştığı noktayı bildiklerinden Anayasanın değiştirilerek polisin sivile bağlanmasına sürekli karşı çıktıklarını kaydetti. Ulaş, polisle ilgili iddialar bulunduğunu aktararak, bunlarla ilgili Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü ve/veya Polis teşkilatının bağlı olduğu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan açıklama istediklerini ifade etti.b