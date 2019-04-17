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YDP polise çiçek sunacak...

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"YDP olarak ülkemizde bu kadar önemli sorun varken, basit bir olayın yapılan tartışmalarla bu noktaya gelmesinden son derece üzüntü duymaktayız..."
YDP polise çiçek sunacak...

Milletvekilimiz Bertan Zaroğlu’nun kiraladığı aracın, polis tarafından durdurulup trafiğe aykırı durumlar tesbit edilmesi ve ceza yazılması akabinde gelişen tartışmalar, meseleyi  son derece üzüntü verici ve istenmeyen  noktalara sürüklemektedir.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Sayın Zaroğlu polisin aracı durdurmasına ve ceza yazmasına herhangi bir itirazı olmamış, bilakis ceza yazan polislere işlenen suçtan dolayı ceza yazdığı için teşekkür etmiş, aracın kendisine ait olduğunun belgesini gösterdikten sonra aracın anahtarını talep etmiştir.

Görevli polisin herhangi bir gerekçe göstermeden ve Milletvekilinin sorularına cevap vermeden anahtarı vermemesi üzerine olay istenmeyen noktalara gelmiştir.

Mesele bu noktada tutulması gerekirken, siyasilerin ve toplum mühendislerinin de farklı açıklamaları ile çok daha başka noktalara çekilmiştir.

YDP olarak ülkemizde bu kadar önemli sorun varken, basit bir olayın yapılan tartışmalarla bu noktaya gelmesinden son derece üzüntü duymaktayız. Hele hele meselenin çok değer verdiğimiz polis teşkilatına yönelikmiş gibi sunulmasından da ziyadesi ile rahatsısız.

YDP’den bir heyet, yarın saat 11’de Polis Genel Müdürümüzü ziyaret ederek Sayın Manavoğlu’na olaydan duyduğu üzüntüleri ifade ederek çiçek sunacaktır.

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