YDP: "Referandum olsa evet deriz"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ve beraberindeki heyet dün Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile görüştü.

YDP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen görüşmede Arıklı, Başbakan Yardımcısı Türkeş’e YDP’nin iç ve dış konularla ilgili görüşlerini aktardı.

“SİYASİ EŞİTLİĞİMİZİ KORUYAN, İKİ BÖLGELİ VE İKİ HALKA DAYALI BİR FEDERASYONA ‘EVET’ DİYECEĞİZ”

Kıbrıs müzakereleriyle ilgili; “biz Kıbrıs’ta çözümden yanayız. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sulandırmayacak, halkımızı yeniden göçmen durumuna düşürmeyecek, siyasi eşitliğimizi koruyan, iki bölgeli ve iki halka dayalı bir federasyona ‘evet’ diyeceğiz” diyen Arıklı, YDP’nin bu ilkeleri saklı tutarak, görüşmeleri yürüten Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ihtiyatlı desteğinin sürdüğünü kaydetti.

Arıklı iç konularla ilgili; “ülkemizdeki sorunlar artık kangren oldu. Bu hastalıklı yapı, pansuman tedbirlerle iyileştirilemez. Türkiye’yi sömürmeye dayalı, üretmeden tüketen, Kıbrıs Türkü’nü zengin kaynakların fakir bekçisi yapan bu düzenin değişmesi gerekiyor. Bu düzeni bizden başka bir siyasi parti de değiştiremez. Düzeni yaratan ve sonra da bu düzenden beslenen siyasi partiler, düzenin bekçisi olan sendika, birlik ve diğer kurumlarla birlikte bu düzeni sonuna kadar ayakta tutmaya çalışmaktadırlar. Nitekim son dört yılda iş başına gelen ve farklı ideolojilere sahip olan CTP, UBP ve DP Türkiye ile imzalanan ‘Ekonomik Protokol’ün radikal değişiklikler içeren maddelerini uygulayamamışlardır” şeklinde görüşlerini aktardı.

“AYRIMCI VE BÖLÜCÜ DİYEN KESİMLER…”

YDP’nin toplumun en altında ezilen ve ötekileştirilenlerin partisi olduğunu da ifade eden Arıklı, kendilerine “ayrımcı ve bölücü” diyerek karalamaya çalışanların bu düzenden nemalanan kesimler olduğunu savundu.

Kimse ile bayrak yarışına girmediklerini belirten Arıklı, hiçbir kimsenin bu devlet, bayrak ve topraklara kendilerinden daha fazla bağlı olduğuna inanmadıklarını da söyledi.