 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYunanistan'da helikopter düştü: 2 ölü, 1 yaralı

YDP: "Referandum olsa evet deriz"

» »
YDP: "Referandum olsa evet deriz"
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ve beraberindeki heyet dün Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile görüştü.

YDP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen görüşmede Arıklı, Başbakan Yardımcısı Türkeş’e YDP’nin iç ve dış konularla ilgili  görüşlerini aktardı.

“SİYASİ EŞİTLİĞİMİZİ KORUYAN, İKİ BÖLGELİ VE İKİ HALKA DAYALI BİR FEDERASYONA ‘EVET’ DİYECEĞİZ”

Kıbrıs müzakereleriyle ilgili; “biz Kıbrıs’ta çözümden yanayız. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sulandırmayacak, halkımızı yeniden göçmen durumuna düşürmeyecek, siyasi eşitliğimizi koruyan, iki bölgeli ve iki halka dayalı bir federasyona ‘evet’ diyeceğiz” diyen Arıklı,  YDP’nin bu ilkeleri saklı tutarak, görüşmeleri yürüten Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ihtiyatlı desteğinin sürdüğünü kaydetti.

Arıklı iç konularla ilgili; “ülkemizdeki sorunlar artık kangren oldu. Bu hastalıklı yapı, pansuman tedbirlerle iyileştirilemez. Türkiye’yi sömürmeye dayalı, üretmeden tüketen, Kıbrıs Türkü’nü zengin kaynakların fakir bekçisi yapan bu düzenin değişmesi gerekiyor. Bu düzeni bizden başka bir siyasi parti de değiştiremez. Düzeni yaratan ve sonra da bu düzenden beslenen siyasi partiler, düzenin bekçisi olan sendika, birlik ve diğer kurumlarla birlikte bu düzeni sonuna kadar ayakta tutmaya çalışmaktadırlar. Nitekim son dört yılda iş başına gelen ve farklı ideolojilere sahip olan CTP, UBP ve DP Türkiye ile imzalanan ‘Ekonomik Protokol’ün radikal değişiklikler içeren maddelerini uygulayamamışlardır” şeklinde görüşlerini aktardı.

“AYRIMCI VE BÖLÜCÜ DİYEN KESİMLER…”

YDP’nin toplumun en altında ezilen ve ötekileştirilenlerin partisi olduğunu da ifade eden Arıklı, kendilerine “ayrımcı ve bölücü” diyerek karalamaya çalışanların bu düzenden nemalanan kesimler olduğunu savundu.

Kimse ile bayrak yarışına girmediklerini belirten Arıklı, hiçbir kimsenin bu devlet, bayrak ve topraklara kendilerinden daha fazla bağlı olduğuna inanmadıklarını da söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bayramda otellerde ortalama yüzde 74 doluluk bekleniyor24 Haziran 2017 Cumartesi 11:03
  • Özyiğit Bayram mesajı yayımladı24 Haziran 2017 Cumartesi 11:01
  • Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye 260 kilo dana eti getirirken yakalandı!24 Haziran 2017 Cumartesi 10:59
  • Karavan tipi aracın üzerine kasıtlı olarak yanıcı madde döküp ateşe verdiler24 Haziran 2017 Cumartesi 10:50
  • Alkollü sürücü yayaya çarptı...24 Haziran 2017 Cumartesi 10:37
  • Atatürk Öğretmen Akademisi Mezuniyet Töreni yapıldı24 Haziran 2017 Cumartesi 10:03
  • Vakıflar İdaresi’nden Ramazan ve Bayram yardımları24 Haziran 2017 Cumartesi 10:00
  • Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye temasları sürüyor...24 Haziran 2017 Cumartesi 09:58
  • Lefkoşa Fuar Alanında bayram yeri ve İskele Ecevit Meydanı’nda panayır kurulacak24 Haziran 2017 Cumartesi 09:55
  • Başbakan Özgürgün, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı24 Haziran 2017 Cumartesi 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti