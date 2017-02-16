YDP: “Rum Meclisinin kararı, Rumların gerçek yüzünü gösterdi”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kıbrıs Rum Meclisinin Enosis plebisitinin kutlanması kararının, Kıbrıslı Rumların gerçek yüzünü gösterdiğini kaydetti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Derviş Sencer, Kıbrıs Rum tarafının plebisiti anma kararı ve müzakere sürecindeki tutumuna işaret ederek, “Cumhurbaşkanı’nın daha kimle neyi müzakere etme peşinde olduğu merak uyandırmaktadır” iddiasında bulundu.

Rum Meclisinin kararının “seçim hazırlığı” olduğu değerlendirmelerine atıfta bulunan Sencer, “Bu değerlendirmeden varılabilecek yegâne mantıkî netice; Enosis fikrinin halâ daha Rumlar arasında oy kazanmak için prim vermekte olan bir zihniyet olduğudur. Durum böyleyken, bu zihniyetteki bir toplumla nasıl bir ortaklık düşünülebilir? dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs Rum tarafının geri adım atma talebine de değinen Sencer, “Öncelikle geri adımdan kast edilen nedir. Rum Meclisinin kararı geri alması mı? Yoksa Anastasiadis’in kararı tasvip etmediğini beyan etmesi mi? Veya her ikisi mi?” diye sordu.