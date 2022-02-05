  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

YDP: “Sağda İşbirliği” Devam Etmeli

» »
Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Enver Öztürk, 23 Ocak seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmaya devam ettiklerini belirterek herkesin sandık sonuçlarını iyi okuması gerektiğini söyledi.
YDP: “Sağda İşbirliği” Devam Etmeli

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısının ardından şu değerlendirmeleri yaptı:

“Sandıklar sağda ve solda birlik mesajı veriyor. Ayrı partiler varlıklarını devam ettirebilir. Türkiye’de olduğu gibi ittifakların yolu açılarak sağda ve solda işbirlikleri yapılmak sureti ile istikrarlı hükümetlerin oluşumu sağlanabilir”

Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

“Önümüzde iki seçim var. Bunlardan birisi 5 ay sonra yapılacak olan Yerel Seçimlerdir. Onun arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işbirliğinin meyvesini almıştık. Bu işbirliğinin neticesinde kıl payı ile de olsa Cumhurbaşkanlığına Milli Davaya bağlı birisini getirmiştik. Bu işbirliği devam etmeli. Kısır çekişmeler ve egolarla hareket edersek ve bu işbirliğini baltalarsak, bunun zararlarını hem yerel seçimlerde hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görürüz”.

Öztürk YDP olarak, halkın ve ülkenin çok ciddi sorunlarının olduğunu, bu sorunların çözümü için birlikte mücadele etmeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz istikrar istiyor. Kronikleşmiş sorunlar dağ gibi önümüzde duruyor. İstikrar, ancak sağda ve solda işbirliği yapılarak sağlanır. YDP olarak biz bu işbirliğine varız. Yeter ki herkes sağduyulu ve samimi olsun”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stewart İkinci Tur Görüşme Planlıyor İddiası05 Şubat 2022 Cumartesi 10:42
  • Savaşan: Kanserde, bilinen yanlışlardan kurtulmak hayati öneme sahip05 Şubat 2022 Cumartesi 10:36
  • Sucuoğlu:Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de erken teşhis hayat kurtarır05 Şubat 2022 Cumartesi 10:36
  • KIBTES, Avrupa Gazetesinde Yayımlanan Karikatürü Eleştirdi05 Şubat 2022 Cumartesi 10:05
  • Akacan'a silahlı saldırı planlayarak.. Önce keşif, sonra silahlı saldırı...04 Şubat 2022 Cuma 22:08
  • İşte TDP'de yeni seçilen MYK04 Şubat 2022 Cuma 21:45
  • TDP Genel Sekreterliği'ne Av. Mine Atlı seçildi04 Şubat 2022 Cuma 21:25
  • Sibel Tatar : "Kanser ile mücadeleye sadece hastalığa yakalandıktan sonra değil hasta olunmadan önce başlanması gerekmektedir04 Şubat 2022 Cuma 19:54
  • Özersay'dan yeşil ışık... "Erken seçim olmasını istemiyorsak, gerekli desteği göstereceğiz"04 Şubat 2022 Cuma 19:50
  • Ferdi Sabit Soyer, UBP'ye yönelik “Yüzüne tüküreceğinin yüzünde hiç olmazsa öpebileceğin bir yer bıraksaydın”04 Şubat 2022 Cuma 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti