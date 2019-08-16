YDP sansürü savundu, Eğitim Bakanı'nı kutladı

Açıklamada şu iddialara yer verildi

“DEVLETE VE TÜRKİYEYE HAKARET, NE FİKİR NE DE SANAT ÖZGÜRLÜĞÜDÜR”

Tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy’a uygulandığı iddia edilen sansür, ülkemizde gereksiz bir gündem oluşturmuştur.

Yaşar Ersoy, yıllar önce Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgal edildiğini anlatan bir tiyatro oyununu Devlet Tiyatrolarından sahnelemek istemiş, dönemin Tiyatrolar Müdürü buna izin vermemiş, Sayın Ersoy da bu oyunu Güney Kıbrıs’ta Rumca sahnelediği için Devlet Tiyatrolarında ki işine son verilmiş bir şahıstır.

Sayın Ersoy’a 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde TDP tarafından atanan Tiyatro Müdürü tarafından, bir oyun sahnelemesi için teklif götürülmüş, O da kendi yazdığı “Yangın Yerinde Opera” isimli oyunu sahnelemek için çalışmalara başlamıştır. Oyun,”Yanan devlet tiyatroları binasının yeniden yapılmaması” vesilesi ile Türkiye’ye yine ağır hakaretler içermektedir.

Yeni Koalisyon döneminde Devlet Tiyatrolarına atanan yeni Müdür oyunun senaryosunu okuyunca , Yaşar Ersoy’dan oyunda Türkiye’ye ağır hakaretler içeren cümlelerin çıkarılmasını istemiştir. Yaşar Ersoy bunu kabul etmemiş ve “Sansür” iddiası ile ortalığı ayağa kaldırmıştır.

Sayın Ersoy’un 1963’ten 1974’e kadar çadırlarda yaşayan Kıbrıs Türkünün dramını anlatan herhangi bir oyununu görmediğimiz gibi, Enosis davası ile Türklere karşı işlenen herhangi bir cinayeti anlatan oyununu da görmedik.

Anavatan Türkiye’ye küfür ve hakaretin sanat kisvesi altında sunulmasını ve küfrün kutsallaştırılmasını asla kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu meyanda gerekli hassasiyeti gösteren Devlet Tiyatroları Müdürünü ve Milli Eğitim Bakanını kutuluyoruz.