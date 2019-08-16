  • BIST 96.506
  • Altın 270,077
  • Dolar 5,5440
  • Euro 6,1402
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

YDP sansürü savundu, Eğitim Bakanı'nı kutladı

» »
YDP Tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy’a uygulanan sansürü savunup, bir açıklama yayımladı
YDP sansürü savundu, Eğitim Bakanı'nı kutladı

Açıklamada şu iddialara yer verildi

“DEVLETE VE TÜRKİYEYE HAKARET, NE FİKİR NE DE SANAT ÖZGÜRLÜĞÜDÜR”

Tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy’a uygulandığı iddia edilen sansür, ülkemizde gereksiz bir gündem oluşturmuştur.

Yaşar Ersoy, yıllar önce Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgal edildiğini anlatan bir tiyatro oyununu Devlet Tiyatrolarından sahnelemek istemiş, dönemin Tiyatrolar Müdürü buna izin vermemiş, Sayın Ersoy da bu oyunu Güney Kıbrıs’ta Rumca sahnelediği için Devlet Tiyatrolarında ki işine son verilmiş bir şahıstır.

Sayın Ersoy’a 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde TDP tarafından atanan Tiyatro Müdürü tarafından, bir oyun sahnelemesi için teklif götürülmüş, O da kendi yazdığı “Yangın Yerinde Opera” isimli oyunu sahnelemek için çalışmalara başlamıştır. Oyun,”Yanan devlet tiyatroları binasının yeniden yapılmaması” vesilesi ile Türkiye’ye yine ağır hakaretler içermektedir.

Yeni Koalisyon döneminde Devlet Tiyatrolarına atanan yeni Müdür oyunun senaryosunu okuyunca , Yaşar Ersoy’dan oyunda Türkiye’ye ağır hakaretler içeren cümlelerin çıkarılmasını istemiştir. Yaşar Ersoy bunu kabul etmemiş ve “Sansür” iddiası ile ortalığı ayağa kaldırmıştır.

Sayın Ersoy’un 1963’ten 1974’e kadar çadırlarda yaşayan Kıbrıs Türkünün dramını anlatan herhangi bir oyununu görmediğimiz gibi, Enosis davası ile Türklere karşı işlenen herhangi bir cinayeti anlatan oyununu da görmedik.

Anavatan Türkiye’ye küfür ve hakaretin sanat kisvesi altında sunulmasını ve küfrün kutsallaştırılmasını asla kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu meyanda gerekli hassasiyeti gösteren Devlet Tiyatroları Müdürünü ve Milli Eğitim Bakanını kutuluyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP sansürü savundu, Eğitim Bakanı'nı kutladı16 Ağustos 2019 Cuma 11:28
  • Başbakan Tatar: KKTC'de ifade özgürlüğü sorunu yoktur16 Ağustos 2019 Cuma 11:19
  • Kıbrıs Edebiyat Derneği'nden sansüre tepki: "Yasakçı zihniyeti kınıyoruz!"16 Ağustos 2019 Cuma 11:08
  • Asgari ücrete itiraz edilecek16 Ağustos 2019 Cuma 10:47
  • Devlet Tiyatrosu'ndaki sansüre bir tepki de KTAMS'tan16 Ağustos 2019 Cuma 10:37
  • Çavuşoğlu Devlet Tiyatrosu'nda yaşanan sansür olayıyla ilgili konuştu16 Ağustos 2019 Cuma 10:16
  • BES’ten hükümete tiyatro tepkisi16 Ağustos 2019 Cuma 10:05
  • Basın-Sen’den UBP-HP hükümetine “sansür” tepkisi16 Ağustos 2019 Cuma 09:53
  • Özersay: Yangın yerinde kabare oyununun takipçisiyiz16 Ağustos 2019 Cuma 09:49
  • Doğuş Derya, hazır olduğu söylenen yurttaşlık yasası üzerinden 80 gün geçti!15 Ağustos 2019 Perşembe 19:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti