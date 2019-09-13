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YDP: “Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemeli”

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YDP Akdoğan'da gerçekleşen bayrak çalma olayıyla ilgili açıklama yayımladı.
YDP: “Savvas yakalanıp yargılanmadan yeni ayinlere izin verilmemeli”

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

Akdoğan’da bir kilisede düzenlenen ayine katılan Savvas Koulendoru isimli Rum gencinin gönderdeki bayrağa ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın fotoğrafına yaptığı hakaret, maalesef Devlet yetkililerimiz tarafından gerektiği gibi protesto edilmediğini üzülerek görmekteyiz.

Dışişleri Bakanlığının ilgili şahıs için mahkemeden tutukluluk kararı çıkarması, son derece hafif ve baştan savma bir tedbirdir. Dışişleri Bakanlığımız, hemen her köydeki kiliselerde ayin düzenlenmesi işine bir düzen getirmelidir. Devletler arasındaki ilişkilerde olduğu gibi Güney ile Kuzey arasındaki ilişki de mütakabiliyet esasına dayanmalıdır. Bu sebeple Güneyde ne kadar camide ibadete izin veriliyorsa, Kuzeyde de o kadar kilisede ayine izin verilmelidir.

Ayrıca Savvas Koulendoru isimli şahsın yakalanıp yargılanmasına kadar Kuzeyde yeni bir ayine izin verilmeyeceği ilan edilmeli ve böylece bundan sonra bu tip provokasyonlara yaklaşımımız sergilenmelidir.

Bayrak sıradan bir bez parçası değil bir halkın namusudur. Bayrak bir halkın ve devletin namusudur, özgürlüğünün ve egemenliğinin sembolüdür. Hükümetimizi bu konuda daha ciddi olmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla

Bertan Zaroğlu

Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Mv.

 

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