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YDP: Seçime Giderken Hükümet Popülist Davrandı

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YDP: Seçime Giderken Hükümet Popülist Davrandı
YDP: Seçime Giderken Hükümet Popülist Davrandı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı asgari ücretin artması ile ilgili yaptığı açıklamada hükümetin seçime giderken popülist bir adım attığını ifade ederek, devletin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

“İSTER 6, İSTER 8 VERİN, BU KAOTİK DURUMDA VATANDAŞI RAHATLATMAYACAK”

Arıklı 6090 TL olarak açıklanan asgari ücretin normalde çok yetersiz kaldığını ve 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının biraz üzerinde bir rakam olduğunu ifade etti.

Arıklı birçok işverenin ise kendisine 7000 TL ye mal olacak bu asgari ücreti ödeyemeyeceği için çalışanlarının bir kısmını işten çıkaracağını veya kayıt dışı çalıştıracağını ifade etti. Hükümetin seçim öncesi popülizm yapmak isterken meselenin yargıya taşınmasının da önünü açtığını söyleyen Arıklı; “İş yargıya taşınınca süreç uzayacak ve asgari ücretli uzun süre mevcut asgari ücretle yaşamaya çalışacak” dedi.

“Yapılması gereken şeyin Devletin masada işçi ve işveren kesimin taleplerini ciddiyetle ele alıp onlarla uzlaşarak bu rakamı tespit etmekti” diyen Arıklı, “Bütün partiler asgari ücretin sektörel bazda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmesine rağmen, yıllardan beri bu konuda herhangi bir adım atılmadı” dedi.

 “YDP, PİYASAYI NASIL UCUZLATACAĞINI BİLİYOR”

Arıklı, vahşi kapitalizmin uygulanmaya devam etmesi durumunda piyasanın içinden çıkılmaz bir hal alacağını belirterek, YDP’ nin piyasayı nasıl ucuzlatacağını bildiğini söyledi. Yalnız başına mecliste bir şey yapılamayacağını belirten Arıklı, iktidara güçlü ortak olarak girmek zorunda olduklarının altını çizdi ve bu dönemde böyle olacağını vurguladı.

“NARH UYGULANMALI”

Ülkede narh uygulanması gerektiğine vurgu yapan Arıklı, Bakan olduğu dönemde Bakanlar Kurulunda bunu dile getirdiğini ancak büyük ortağın bunu kabul etmediğini söyledi. “Ben bunu söylediğimde bakanlar kurundaki arkadaşlar ayağa kalktılar; “Hayır burada Narh olmaz Serbest Piyasa ekonomisi olur dediler” diyen Arıklı,  “Kimse bana destek vermedi şimdi herkes feryat ediyor bazı sendikalar ve partiler narhtan bahsediyor. Ben bunu söyledim” dedi.

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