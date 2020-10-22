YDP Seçimlere ne kadar harcama yapıldığını açıkladı!

Yeniden Doğuş Partisinin 23 Ocak 2020 tarihinde başlattığı Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası, yaklaşık 10 ay sürmüştür. Bu süre içerisinde toplam 605.700 TL harcama yaptı.
Bu giderler şu kalemlerden oluşuyor;
Afiş, broşür, baskı ve billboard giderleri; 249.700 TL
TV, Gazete reklam giderler; 175.000 TL
Seçim Merkezleri kira ve sair giderleri;85.000 TL
Benzin giderleri; 15.000 TL
Anket giderleri; 25.000 TL
Araç giderleri; 23.000 TL
İzaz İkram; 33.000 TL
NOT; Yaptığımız harcamanın 1 aylık seçim kampanyası olmadığını yaklaşık 10 ay süren kampanyamız müddetince yaptığımız harcama olduğunu tekrar hatırlatırım.
Saygılarımızla
Mesut Ayar
Genel Muhasip
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