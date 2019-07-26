YDP: " Sendikal Platform sarı sendikacılık yapıyor"

YDP, "Hükümetin Türkiye ile imzaladığı Ekonomik Pakete karşı çıkan Sendikal Platformun almış olduğu eylem kararı tipik bir sarı sendikacılık örneğidir." iddiasında bulundu.

"4 lü Koalisyon hükümeti döneminde ard arda gelen zamlara karşı kılını bile kıpırtmayan ve kuru birkaç demeçle yangın dönemini geçiştiren Sendikal Platform yeni hükümete karşı şahin bir tavır takınmaya çalışmaktadır." iddiasında bulunan YDP, "Esasen kamuoyu desteğini büyük ölçüde kaybeden Sendikal platform eylem için eylül ayını yani okullarımızın açılacağı ayı işaret etmiştir. Sendikal Platformun gücü varsa eylemlerini şimdi ortaya koymalı ve okulların açılmasını beklememelidir. Buradan da anlaşılıyor ki siyaset girdabına kapılmış sendikalar eylemlerine çocuklarımızı alet edecektir." diye savundu.

YDP yapmış olduğu açıklamalrda şu iddialara yer verdi: