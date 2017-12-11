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YDP: “Şerefiye vergisini çıkarıp mülkiyet problemini çözeceğiz”

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YDP: “Şerefiye vergisini çıkarıp mülkiyet problemini çözeceğiz”
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, iktidara gelmeleri halinde  şerefiye vergisini  çıkarıp mülkiyet sorununu çözeceklerini  belirtti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre,  YDP  yetkilileri ve adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Gazimağusa’da Maraş bölgesi ile Girne’de bazı köylere ziyaretlerde bulundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve milletvekili adayları, Gazimağusa’da  TKP Yeni Güçler’in ilçe merkezini de ziyaret  ederek  TKP Yeni Güçler  Genel Sekreteri Sonay Adem ile görüştü.
Antalyalılar bölgesinde halka hitap eden YDP Genel Başkanı Erhan  Arıklı, kapalı Maraş’ı açarak  bu bölgeyi KKTC’nin en müreffeh bölgesi haline getireceklerini kaydetti.

Arıklı,  kapalı Maraş’ın  açılmasıyla  açık Maraş’ın değerinin  misliyle artacağını,  istihdam sorununun ortadan kalkacağını,  kapalı Maraş’ın restorasyonu için ekonomiye 2 milyar Dolar para gireceğini ifade etti.
Şerefiye vergisi çıkarılmadığı için Türkiye’nin Mal Tazmin Komisyonu’na katkı koymadığını, bu sebeple Mal Tazmin Komisyonu’nun işlemediğini ileri süren Arıklı,  “Şerefiye Vergisi’ni biz çıkaracağız ve Kıbrıs probleminin en önemli ayağı olan mülkiyet konusunu kökünden çözeceğiz” dedi. Karşıyaka köyünü ziyaret eden Girne bölgesi milletvekili adayları, halkla sohbet etti. 

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