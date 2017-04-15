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YDP: “sokak tabelalarını değiştirenler yakalanıp yargılanmalı”

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YDP: “sokak tabelalarını değiştirenler yakalanıp yargılanmalı”
Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Lefkoşa ve Gönyeli’de sokak ismi tabelalarının Türkçe ve Rumca ibareler içeren tabelalarla değiştirenlerin Polis tarafından tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

YDP’den yapılan yazılı açıklamada, eylemde bulunanlar “anarşist” olarak nitelendi.

Açıklamada, “Bazı sokak isimlerini Rumca ve Türkçe tabelalarla değiştirmeye kalkışan anarşistler polisimiz tarafından yakalanıp yargılanmalıdırlar” ifadeleri kullanıldı.

Hükümet, özelde de İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgi yaptığı açıklamalardan dolayı da Lefkoşa Belediye Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanları şiddetle protesto edildi.

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