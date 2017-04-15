YDP: “sokak tabelalarını değiştirenler yakalanıp yargılanmalı”

YDP’den yapılan yazılı açıklamada, eylemde bulunanlar “anarşist” olarak nitelendi.
Açıklamada, “Bazı sokak isimlerini Rumca ve Türkçe tabelalarla değiştirmeye kalkışan anarşistler polisimiz tarafından yakalanıp yargılanmalıdırlar” ifadeleri kullanıldı.
Hükümet, özelde de İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgi yaptığı açıklamalardan dolayı da Lefkoşa Belediye Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanları şiddetle protesto edildi.
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