YDP toplantısında kükredi! Eko-Günde halkı cezalandıranları şimdi siz cezalandırın!

Yedikonukta konuşan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkan Adayı Erhan Arıklı, seçim bildirgesinde diğer
adaylarda olmayan önemli başlıkları anlattı. Bu seçimlerin Cumhurbaşkanlığı ile ilgili son seçim olacağını
anlatan Arıklı, bundan sonraki yapılacak seçimin mutlaka KKTC Devlet Başkanlığı seçimleri olacağını söyledi.
Arıklı; “KKTC’de uygulanan Demokratik Parlamenter Sistem artık yürümüyor. Bu sistem artık değişmeli.
Yanıbaşımızda çatır çatır yürüyen bir Başkanlık Sistemi var. 1960’ta kurulan Cumhuriyet de Başkanlık Sistemine
dayanıyordu. Bu sistem değişmedikçe ne istikrar olur. Ne de popülizm ve partizanlık son bulur. Bu sistem
değişmeli, değişecek” dedi.
Büyükkonukta konuşan YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, bölge halkının geçen seçimlerde
intikam ve kızgınlık duyguları ile oy kullandığını söyleyerek; “Artık böyle bir lüksümüz yok. Bu seçim bizim
kader seçimimiz. Milli meselelerde kızgınlık olmaz” dedi.
Büyükonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’da yaptığı konuşmada, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
kendi ailesinden de bir çok seçmenin Sayın Akıncı’ya oy verdiğini, Sayın Akıncı’nın 400 civarında fark attığını
ama aynı Akıncı’nın Eko Günü protesto ederek bu halka teşekkürlerini değişik bir şekilde ilettiğini söyledi.
Sennaroğlu; “Eko Günü protesto ederek halkımızın ekmeği ile oynayanları da siz protesto edin. Halkla
oynanmayacağını onlara gösterin. Oylarınızı milli davadan yana olan, Türkiye ile iyi ilişkiler kuran kişilere verin”
dedi.
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