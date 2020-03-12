YDP: “Türkiye’ye özel harekât polisi göndermek için neyi bekliyorsunuz?”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kıbrıs Rum Yönetiminin kararına mukabele olarak, Türkiye’ye özel harekât polisi gönderilmemesini eleştirdi ve nedenin açıklanmasını istedi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetiminin, Yunanistan sınırında görev yapmak üzere asker göndermesiyle ilgili olarak, “Her türlü destek gördüğümüz, dünyaya tek açık kapımız olan TC ye bizim bir tim özel harekât polisi göndermemizin önündeki engel nedir?” diye sordu.