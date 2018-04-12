YDP: UBP zihniyeti ülkeyi bir yere götüremez

“UBP ‘ÖNCE PARTİM’ DEĞİL, ‘ÖNCE HALKIM VE ÜLKEM’ DEMELİDİR”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, dün bir Televizyon kanalında yaptığı değerlendirmelerde, YDP’nin koalisyonun gizli ortağı olduğunu ve UBP’nin muhalefet görevini tek başlarına yaptıklarını söyledi.

İşte o açıklama;

İktidar tarafından her ne gelirse gelsin “Hayır” anlayışına kilitlenmiş ve bunu muhalefetin bir gereği olarak gören UBP zihniyetinin, bu toplumu ve ülkeyi bir yere getiremeyeceği açıktır. Kendi hazırladığı bütçeye bile sırf muhalefete düştü diye “Hayır” diyen bir UBP nin sorumlu bir muhalefet anlayışı ile hareket ettiğini söylemek imkansızdır. Aynı şekilde 2 aylık bir Hükümete “Niye yapmadınız?” diye hesap sorması da komedidir. UBP nin “Bunca yıldır iktidarda idiniz, siz niye yapmadınız?” sorusuna cevabı yoktur,

Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolde “Aralık 2016 ya kadar Belediyeler Reformunu yapacağız” diyip aradan bunca zaman geçmesine rağmen bu konuda bir adım atmayan UBP, Partimiz tarafından önerilen İktidar partileri tarafından da kabul gören “Anayasa değişikliği yapalım. Belediye reformunu gerçekleştirip ondan sonra Yerel seçimleri yapalım” teklifini UBP ret etmiştir. Bu olayda da görülmüştür ki, UBP için parti menfaatleri ülke menfaatlerinden önde gelmektedir. UBP sırf birkaç belediye fazla kazanmak uğruna batık belediyelerin bir 4 yıl daha can çekişmesine onay vermiştir.

YDP olarak biz bu Koalisyona 100 günlük bir avans verdik. Bu 100 gün içerisinde yapacakları bütün olumlu icraatlara destek vereceğimizi taahhüt ettik. Bu sebeple UBP,DP nin hazırladığı ve şu anki koalisyonun kucağında bulduğu bütçeye “Evet” diyerek sorumlu muhalefet anlayışını ortaya koyduk. Aynı şekilde Müşavirlik sisteminin kaldırılmasına yönelik yasa tasarısının ivediliğine onay verdik. UBP ise kendi yarattığı bu ucube müşavirlik sisteminin devamı için “İvedilik” talebine yine ret oyu vermiştir.

YDP sorumlu muhalefet anlayışı ile hareket etmektedir. Koalisyona verdiği 100 günlük avansın ardından gerçek muhalefet anlayışını ortaya koyacaktır. Bu süre zarfında Partimiz Milletvekillerinin Meclis kürsüsündeki yapıcı eleştirileri ve teklifleri ortadadır. UBP yi, “önce partim” değil, “önce ülkem ve halkım” anlayışı ile hareket etmeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla

Turan Büyükyılmaz

Genel Sekreter