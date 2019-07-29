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YDP: "Umarız yargı da statükonun bekçisi olmaz"

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YDP Genel Başkanı Erhan Atıklı, hükümetin almış olduğu %2 lik HP kesintisi ile ilgili yargının verdiği ara emri kararı nedeniyle bir açıklama yayımladı.
YDP: "Umarız yargı da statükonun bekçisi olmaz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

Hükümetin almış olduğu %2 lik HP kesintisi ile ilgili yargımızın vermiş olduğu ara emri kararına saygımız sonsuzdur. Ne var ki Hükümetin bu kararı alırken yapmış olduğu açıklama son derece mantıklı ve hukuki alt yapısı kuvvetli idi. Bu kararla Kamu milyonlarca liralık bir yükten kurtulmuştu.

KKTC önümüzdeki dönemde içinde bulunduğu kronikleşmiş sorunlardan kurtulmak için ekonomik, sosyal, yargı alanları dahil bir çok alanda reformlar yapmak ve yapısal dönüşümü sağlamak zorundadır.

Bunu yaparken de "Kazanılmiş Haklara dokunulamaz" zırhına bürünen sendikalar dahil statükonun bekçileri ile ciddi bir mücadele verilmesi gerekmektedir.

Umarız ki yargı kurumumuz, bu statükonun bekçilerinden biri olmaz. Çünkü Devlet gemisinin bu şekilde devamı mümkün değildir. Yargımız dahil herkes taşın altına elini sokmak zorundadır.

 

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