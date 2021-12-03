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YDP Üyelerine Ve Kamuoyuna Duyuru

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YDP Üyelerine Ve Kamuoyuna Duyuru
YDP Üyelerine Ve Kamuoyuna Duyuru

Son günlerde partili bazı arkadaşlarımız maalesef Covit19 pozitif veya temaslı olmuştur. Keza ülke genelinde de vakalar artmaktadır.

23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Erken Genel Seçimi ülkemiz ve bizim için çok önemlidir. Bu seçime topyekûn sağlık kurallarına riayet ederek hazırlamalıyız. Ayrıca, Aday Adayı arkadaşlarımızın 12 Aralıkta yapılacak olan önseçim için sağlıklı ve güvende kalmaları çok önemlidir.

Bu bakımından 5 Aralık Pazar günü yapmayı planladığımız Aday Adayları Tanıtım Şölenimizde pozitif vakaların olması veya bulaşması

ve/veya temaslı hale gelinmesi üyelerimizi ve kamu sağlığını  telafisi zor durumlara sokabilir!

Dolayısıyla 5 Aralık Pazar günü yapmayı planladığımız Aday Adayları Tanıtım Şölenini iptal etmeye karar vermiş bulunmaktayız. 

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

 

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