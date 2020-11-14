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YDP Vekili Zaroğlu'ndan DP Vekili Çağman'a "ırkıçı ve bölücü" suçlaması

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DP Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Zaroğlu açıklama yaptı. İşte açıklama... "Kendi çapı kadar konuşmasını ve haddini bilmesini tavsiye ederim.."
YDP Vekili Zaroğlu'ndan DP Vekili Çağman'a "ırkıçı ve bölücü" suçlaması

DP Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Zaroğlu açıklama yaptı. İşte açıklama...

HAYALET M.VEKİLİ KORAL ÇAĞMAN

Ülkemizin

zor günlerden geçtiği bu dönem de,

hükümet kurulması için,

herkesin üzerine düşen fedakarlığı yaptığı ve bu akşam yapılan görüşmeler sonrası, neredeyse bitme aşamasına gelen

üç'lü koalisyon için..

Kendi şahsi düşüncelerini,

bir gazeteye verdiği;

"YDP'Lİ ARIKLI ve ZAROĞLU'NUN BENİM ONAYIMLA BAKAN OLMASINA KARŞIYIM" şeklinde çirkin bir demeçle açıklayan..

DP Girne M.Vekili Koral Çağman'ın ifadelerini, hayret ve ibretle karşıladım..

Devletimizin kurucusu ve Türk Milliyetçiliğinin de sembol isimlerinden olan,

merhum Rauf R. Denktaş'ın isminden sürekli nemalanan DP de,

böylesi ırkçı ve bölücü zihniyete sahip kişinin, nasıl barındığını anlayamadığım gibi..

Aynı zamanda

hiç bir vesileyle kürsüye çıkmadığı için,

yüce meclisimizin HAYALET VEKİLİ unvanına da sahip olan..

Dahası, aynı mecliste görev yapan M.Vekillerinin bile, çoğu zaman ismini hatırlayamadığı bu arkadaşa..

Kendi çapı kadar konuşmasını ve

haddini bilmesini tavsiye ederim..

Saygılarımla..

Bertan Zaroğlu

YDP Genel Sekreteri

Lefkoşa Mv.

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