 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.270
  • Altın 142,912
  • Dolar 3,6127
  • Euro 3,8782
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail savaş uçağı düşürüldü!

YDP yarın “İktidara Yürüyüş Şöleni” düzenleyecek

» »
YDP yarın “İktidara Yürüyüş Şöleni” düzenleyecek
Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yarın, “İktidara Yürüyüş Şöleni” düzenleyecek.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, İskele bölgesindeki şölen, saat 19.30’da Kumyalı Tepe Restoran’da yer alacak.

Şölenle ilgili açıklama yapan  YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu,  partinin kurulduğu günden itibaren  tabanla kucaklaşmak için sürekli saha çalışması yaptıklarını, köy ziyaretlerinin  yanı sıra kitle toplantılarına başladıklarını  ifade etti.

Zaroğlu,  ilk kitle toplantısını İskele bölgesinde yarın şölen şeklinde yapacaklarını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Tartıştığı arkadaşını bıçakladı!17 Mart 2017 Cuma 11:56
  • Polis korkusundan 4 gram eroini yuttu!17 Mart 2017 Cuma 11:55
  • Polis Basın Subaylığı’ndan önemli duyuru!17 Mart 2017 Cuma 11:51
  • İşte Resmi Gazete'den memleket gerçekleri17 Mart 2017 Cuma 11:44
  • Kalkınmada öncelikli yörelerde değişikliğe gidildi17 Mart 2017 Cuma 11:39
  • 5 doktor, sözleşmeli statüde istihdam edildi17 Mart 2017 Cuma 11:35
  • Telekomünikasyon Dairesi özelleştiriliyor17 Mart 2017 Cuma 11:33
  • BM askeri “persona non grata” ilan edildi17 Mart 2017 Cuma 11:30
  • “18 Mart Şehitleri Anma Günü” çerçevesinde yarın törenler düzenlenecek17 Mart 2017 Cuma 09:44
  • Geri Dönüşüm Fuarı Cumartesi günü yapılacak17 Mart 2017 Cuma 08:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti