Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yarın, “İktidara Yürüyüş Şöleni” düzenleyecek.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, İskele bölgesindeki şölen, saat 19.30’da Kumyalı Tepe Restoran’da yer alacak.

Şölenle ilgili açıklama yapan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, partinin kurulduğu günden itibaren tabanla kucaklaşmak için sürekli saha çalışması yaptıklarını, köy ziyaretlerinin yanı sıra kitle toplantılarına başladıklarını ifade etti.

Zaroğlu, ilk kitle toplantısını İskele bölgesinde yarın şölen şeklinde yapacaklarını kaydetti.