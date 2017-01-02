YDP yarın yapılacak “Dur De” eylemine katılacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yarın yapılacak “Dur De” eylemine katılacağını bildirdi.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yazılı açıklamasında, tarihte büyük çileler, cefalar çeken Kıbrıs Türk halkının, 15 Kasım 1983’te devletini ilan ettiğini ve 33 yıldır mutlu bir şekilde yaşadığını kaydetti.

Zaroğlu, bugün ülkede, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına halel getirecek adımlar atıldığını, özellikle çocuklar ve gençlerin etkilendiğini savunarak, KTÖS'ün ajandasını eleştirdi.

Buna sessiz kalmanın kendilerine yakışmayacağını belirten Zaroğlu, yarınki eyleme katılım çağrısı yaptı ve "Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahipsiz değildir” dedi.