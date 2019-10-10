YDP yine Baybars'a yüklendi: "Baybars kime hizmet ediyor?"

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın bugün bir gazeteye verdiği demeçten anlıyoruz ki, Sayın Bakan Baraka zihniyeti ile KKTC’nin geleceğini direk olumsuz etkileyecek icraatlarında devam etme niyetinde.

Bu ay sonu yürürlüğe girecek İkamet ve Vize Tüzüğünde tadilat yapılacağına dair, gerek kendisinin ve gerekse Sayın Başbakan’ın kamuoyu önünde verdiği sözler ortada iken ve bu sözleri yerine getirmek için şu ana kadar herhangi bir çalışma yapıldığına dair bir işaret görülmezken, Sayın Baybars’ın yeni tartışmalar yaratacak bir takım projeleri gündeme getirmesi kabul edilebilir bir şey değildir.

Sayın Bakan şimdi de “Çalışma izni ile vatandaşlığa son” verileceğini söyleyerek, bir devlet politikası olması gereken nüfus politikasını Barakacı zihniyetle düzenlemeye kalkmaktadır.

Güney Kıbrıs, direk veya endirek yollarla nüfusunu 1 Milyonun üzerine çıkarmış durumda iken, Sayın Bakan’ın ülkemizde nüfusu azaltacak ve muhtemel bir müzakere zemininde elimizi zayıflatacak girişimlerde bulunması iyi niyetle açıklanamaz. KKTC de vatandaşlık yasası ortada iken ve bu yasada nasıl vatandaşlık verileceği belli iken, yasaya aykırı olarak tespit edilen 11 mühüre bile vatandaşlık vermekte nazlanan Sayın Bakan, niye vatandaşlık verilmediğini de “Çok hak eden var” diyerek açıklamakta ve yeni yasa geçinceye kadar da bekleyen vatandaşlıkları vermeyeceğini de dolaylı olarak ifşa etmektedir. Sayın Bakan’ın bu düşünce ve icraatları Meclis’te Sayın Doğuş Derya’nın bile büyük takdirini almıştır.

Bu noktada UBP ye ve Cumhurbaşkanlığının muhtemel adayı Sayın Özersay’a “Siz bu ifşaatlar ve icraatlar karşısında ne düşünüyorsunuz?” diye sormak gerekir. Üfürünce mangalda kül bırakmayan ve milli davanın savunucusu olduğunu iddia eden UBP, bu icraatları ve ifşaatları içine nasıl sindirmektedir.

YDP olarak biz diyoruz ki bu ülkenin nüfus meselesi bir devlet politikası olmalı ve Hükümetlerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Nüfus politikasına uygun olarak da nüfus planlaması yapılmalıdır. Nüfus politikasını oluştururken Güney Kıbrıs’ın nüfus oranı temel kriter alınmalıdır. Bekleyen vatandaşlıklar verildikten sonra yeni vatandaşlık yasası ve kriterleri konuşulmalıdır.