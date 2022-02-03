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YDP Yüksek İstişare Kurulu Yeninden Belirledi

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YDP Yüksek İstişare Kurulu Yeninden Belirledi
YDP Yüksek İstişare Kurulu Yeninden Belirledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yeni Yüksek İstişare Kurulunu açıkladı.

YDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, 25 kişilik Yüksek İstişare Kurulu’nda değişiklikler yapıldı.

Genel Başkan Erhan Arıklı konuyla ilgili açıklamasında, “Yüksek İstişare Kurulu, partimizin önemli organlarından birisi. Bu seçimlerde çok genç bir ekiple yarıştık. Bize göre en önemli kazancımız da bu gençler oldu. Bu gençleri yetiştirip, bayrağı onlara teslim etme arzumuz var” dedi.

İstişare Kurulu’nu oluştururken gençlere önem verdiklerini, ancak tecrübeli isimler de dahil ettiklerini ifade eden Arıklı, “28 belediyenin tamamında aday göstereceğiz. Bu gençlerimiz bir de yerel seçim tecrübesi kazanacak. YDP’yi geleceğe hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

YDP Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri şöyle:

“Eda Yenen, Arif Özbayrak, Dr. Şerif Yeşil, Canan Arıklı, Ali Yakar, Fatma Bahadır, Yavuz Ekmekçi, İbrahim Halil Akçabay, Hatice Seçkin, Hüseyin Gürlek, İlter Ömeroğlu, Lisani Yalçuk, Mahmut Hayta, Metin Akar, Neslihan Vural, Nurşah Çiftçi, Özlem Ayşe Doğandemir, Sefa Kurukafa, Sema Kelebek, Süleyman Çakır, Zeynep Sinem Keser, Güller Karamalli, Salih Taner, Fazıl Dönmezoğlu, Rahmi Sarı.”

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