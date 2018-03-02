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YDP:  “Zam yaparak örtülü ödeneğe kaynak temin ediyorlar”

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YDP:  “Zam yaparak örtülü ödeneğe kaynak temin ediyorlar”
Hükümetin açıklamış olduğu zam kararları vatandaş üzerinde şok etkisi yaratmıştır. Hükümet zamları yapma gerekçesi olarak “Bütçeyi denkleştirme” açıklamasını yaparken diğer taraftan ek mesaiye 140 milyon TL para ayırmıştır.

İşte YDP'nin açıklaması;

Hükümetin açıklamış olduğu zam kararları vatandaş üzerinde şok etkisi yaratmıştır. Hükümet zamları yapma gerekçesi olarak “Bütçeyi denkleştirme” açıklamasını yaparken diğer taraftan ek mesaiye 140 milyon TL para ayırmıştır.

Ek mesai problemine çözüm beklerken diğer yandan Koalisyon Ortağı parti liderlerine 500’er bin liralık örtülü ödenek koymuşlardır. Cumhurbaşkanına ise 1 milyon 300 bin liralık bir örtülü ödenek ayrılmıştır.

Toplamda bütçeye 3 milyon 300 bin lira yük getirecek bu ödenek koalisyonu oluşturan 4 siyasi partinin siyasi ve ahlaki anlayışlarını da ortaya koyduğu gibi, adaylık döneminde, Örtülü Ödeneği ret edeceğini açıklayan Sayın Cumhurbaşkanı için de bir nakisedir.

Halkımıza muhalefette iken başka iktidarda iken başka konuşan bu siyasi partileri ve Sayın Cumhurbaşkanını halkımıza şikâyet ediyoruz.

 

Saygılarımızla

Av. Sunalp Derviş Sencer

Genel Başkan yardımcısı

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