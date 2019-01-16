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YDP: “Zaroğlu’na yapılan saldırıları esefle kınıyoruz”

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Başkanlığı, yazılı açıklama yaparak, Milletvekili Bertan Zaroğlu’na, Dome Hotel hakkındaki konuşması dolayısıyla saldırıldığını kaydederek, bu durum esefle kınadıklarını belirtti.
YDP: “Zaroğlu’na yapılan saldırıları esefle kınıyoruz”

Dome Otel’le ilgili olarak 10 yılda Vakıflar İdaresine sadece bir milyon gibi küçük bir rakam verilerek yıllarca Vakıflar idaresine zarar gösterildiği savunulan açıklamada, “Bunun üzerine, Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekilimiz Sayın Bertan Zaroğlu, Vakıflar idaresine teklifte bulunması sonucunda bir anda oklar sayın vekilimizin üzerine dönmüş, belirli medya organları tarafından da saldırılara maruz kalınmıştır” denildi.

Bertan Zaroğlu’nun sağlık problemlerini belgelerle sunmasına rağmen, askerlik konuları üzerinden kendisine saldırıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar savunuldu:

“Siyasetin söylem ve ifadeleri nezaket sınırları içerisinde belagat sanatıyla birleştiğinde bir değer ve anlam taşır. Ancak, CTP’nin yeni model bazı siyasetçilerinin, son zamanlarda, partimiz ve Sayın Vekilimizle ilgili edep ve adap sınırlarını aşan açıklamaları ve nezaketten uzak tavırlarıyla gündemde yer tutmaya çalıştıkları da bir vakıadır. Yine iktidar da olan CTP partisinin yayın organları üzerinden yapılan saygı sınırlarını aşan söylemlerle aslında çamurun içine her geçen gün girdiklerinin göstergesi olmaktadır.

Dome Otelin, CTP tarafından yandaşlarına peşkeş çekildiği bilinmektedir. Bugüne kadar kar eden bir kurumun, Vakıflar idaresini mağdur etmesinin yanında, sayın vekilimizin her yıl kira ödenmesini taahhüt etmesi birilerini rahatsız etmiş görünüyor. Adil bir denetleme mekanizmasının olmadığını biliyoruz ama iktidar şeffaf olduğunu söylemektedir. Bugüne kadar yandaşlarına ve kendilerine yakın olan kişilere peşkeş çekildiğini neden saklıyor. İktidar çamurun içine girmeye girmiş durumda ama çıkma gibi bir niyetleri dahi olmadı aşikar olduğu görülmektedir. YDP Lefkoşa İlçe Başkanlığı olarak bizler Sayın Bertan Zaroğlu’nun yanındayız. Kendisi, bu ülkeye ve Kıbrıs Türkü’ne bağlılığını her zaman kanıtlamış bir isim olarak her daim yanında olmaya devam edeceğiz.”

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