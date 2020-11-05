YDP:''Cumhurbaşkanı derhal görevlendirme yapmalıdır''

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ülkemizde yaşananlar, hukuka ve teamüllere aykırı gelişmelerdi. Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Kurultayını beklemeden Mecliste Hükümeti kurabilecek bir Milletvekiline Hükümeti kurma görevi vermesi gerekirken, teamüllere aykırı bir şekilde Kurultaydan çıkacak UBP Genel Başkanına bu görevi vereceğini söyleyerek, ülkeyi bir Hükümet boşluğuna terk etti.

Bugünse UBP içinde, akıllara durgunluk veren gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler ve yaşanan tartışmalar şüphesiz UBP’nin kendi iç işidir.

Yapılması gereken iş, Hükümet çalışmaları ile UBP’ deki gelişmeleri birbirinden ayırmak olmalıdır. UBP’de Kurultay 45 gün sonra yapılacaksa, Sayın Cumhurbaşkanı acil bir şekilde Hükümeti kurmak için bir Milletvekilini görevlendirmek zorundadır.

Umarız Sayın Cumhurbaşkanı artık UBP’nin Genel Başkanı değil ülkenin Cumhurbaşkanı olduğu gerçeğini kabullenerek, hukuk kurallarını ve teamülleri daha fazla zorlamaz.

Saygılarımızla

Erhan Arıklı

Genel Başkan