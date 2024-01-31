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YDP'de 2 başkan adayı...

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Erhan Arıklı: Talip Atalay’ın kısa süre içinde adaylıktan çekileceğini düşünüyorum
YDP'de 2 başkan adayı...

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Talip Atalay’ın Genel Başkanlık için aday olmasına üzüldüğünü kaydetti. Arıklı, “Talip Atalay’ın kısa süre içinde adaylıktan çekileceğini düşünüyorum. Bizim parti çok adaylı kurultayları kaldırmıyor” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ adlı programda 17 Şubat’ta gerçekleşecek olan kurultayı değerlendirdi.

YDP Genel Sekreteri Talip Atalay’ın Genel Başkanlık için aday olmasına üzüldüğünü kaydeden Arıklı, “Talip hocanın aday olacağına inanmıyordum. YDP’nin kuruluşunda o zorlu günleri yaşamayan birisiydi. Milletvekili seçilince YDP’den içeriye girdi” dedi.

Arıklı, Atalay’ın milletvekilliği seçimlerinde ilk başta Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) aday olmaya çalıştığını hatırlatarak, “Fakat kabul görmemişti. Sonrasında bizim kontenjan adayımız oldu” ifadelerini kullandı.

“Talip hoca neyi yapmak istedi de ben engel oldum? Neyi beğenmedi de Genel Başkanlık’a aday oldu?” diye soran Arıklı, Talip Atalay’ın kısa süre içinde adaylıktan çekileceğini düşündüğünü kaydetti.

Arıklı, YDP’nin çok adaylı kurultayları kaldırmadığını söyleyerek, “Ben her şartta kazanırım fakat partim çok büyük darbe alır” açıklamasında bulundu.

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