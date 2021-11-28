YDP’de aday bolluğu.. 3 günde 80 başvuru…

23 Ocak seçimlerine doğru siyasi partilerde hareketlilik artıyor. YDP müracaat kabul etmeye başladı. YDP’ye 3 günde 80 milletvekili aday adayı müracaatta bulundu. YDP’de yaşanan aday bolluğu partide heyecan da yaratmış durumda. YDPO Başkanı Erhan Arıklı anket sonuçlara ise isyan etti.

İşte açıklama; Mızrak çuvala sığmıyor be gülüm... 23 Ocak seçimleri yaklaşırken çeşitli gazete ve kuruluşların da anket çalışmaları devam ediyor... En son 2 ayrı gazete iki ayrı anket yayınladı. Açıklanan sonuçlarda, YSK ya kayıtlı yaklaşık 11.000 üyesi olan YDP yi %10 un altında göstermek için büyük bir gayret gösterildiği çok açık. Neredeyse YDP ye kendi üyeleri bile oy vermeyecek diyecekler... Malum kesimler YDP yi barajın altında gösteremiyorlar, ama gerçek gücünü de göstermek işlerine gelmiyor... Neticede en doğru anketi halkımız söyleyecek... 23 Ocak tarihini bekleyin...

Ercan Turhan, YDP'den aday olduğunu duyurdu

Otelciler Birliği As Başkanı, Casino İşletmeciler Birliği As Başkanı, Şans Oyunları Kurulu üyesi ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, erken genel seçimde Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP)milletvekili adayı olduğunu duyurdu.

Av. Feyzi Hansel UBP’den aday

Tanınmış Avukat ve YYK Başkanı Feyzi Hansel, Ulusal Birlik Partisi'nden milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. Parti merkezine eşi ve çalışma arkadaşları ile birlikte gelen Hansel, adaylık başvurusu sonrası kısa bir açıklamada bulundu.

Seçim takvimi başladı

Yüksek Seçim Kurulu, 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne ilişkin takvimi açıkladı.

Seçimlerin 23 Ocak’ta yenilemesine ilişkin kararın Resmi Gazete’de bugün yayınlanmasının ardından YSK da Seçim Takvimi’ni belirledi ve seçim yasaklarına ilişkin 4 numaralı duyurusunu yaptı.

Bugün başlayan seçim takvimine göre, siyasi partiler adaylarını 14 Aralık’a kadar saptamak zorunda. Başvurularını 17 Aralık’ta yapacak adaylar, YSK ve İlçe Seçim Kurulları tarafından 18 Aralık’ta geçici ilan edilecek. Sandık seçmen listeleri 19 Aralık’ta askıya alınacak, 7 gün askıda kalacak ve adaylar 26 Aralık’ta kesinleşecek. Siyasi parti ve bağımsız adayları seçim süresince kullanacakları sıra için ad çekimi de 26 Aralık’ta yapılacak. Kesinleşen adaylar ise 27 Aralık’ta ilan edilecek.

Seçim propagandası 28 Aralık’ta başlayacak.

Sandık seçmen listelerinin 3 Ocak’a kadar tamamlanması gerekiyor. Kamuoyu yoklamalarıyla araştırmalar ise 8 Ocak’a kadar yayımlanabilecek.

Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasında 20 Ocak son gün. Seçim propagandasının bitiş tarihi ise 22 Ocak.

Bağımsızlık yolu seçime hazır

Bağımsızlık Yolu, 27 Kasım Cumartesi, Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirdiği basın buluşmasında parti üyelerinin geniş katılımıyla düzenlenen çalıştay sonucu oluşturduğu Parti Programı’nı Muhalefet Programı adı altında kamuoyu ile paylaştı.

Toplantıda, Çalışma Yaşamı, Sosyal Hizmetler, Ekonomi, Tarım ve Hayvancılık, Ekoloji, İçişleri, Ulaşım ve Haberleşme, Sağlık, Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Kıbrıs Sorunu gibi başlıklarından oluşan Muhalefet Programı çalıştayda görev alan sorumlular tarafından sunuldu.

Erhürman: Memleket Kırılma Noktasında, Zihniyet Dönüşümü Yaşanmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Güzelyurt halkıyla bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a Milletvekilleri Armağan Candan, Erkut Şahali ve Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali de eşlik etti. CTP heyeti, Narenciye Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti. Güzelyurt’taki bazı işletmeleri de ziyaret eden CTP heyeti, daha sonra Yalova Spor Kulübü’nde ve Yukarı Bostancı’da halkın sorunlarını dinledi. Ziyaretler sırasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin ‘kırılma noktasında’ olduğuna dikkat çekti.

SEÇMEN SAYISI 203 BİNE YÜKSELDİ

23 Ocak 2022'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanabilecek seçmen sayısı 203 bin 183 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik'in Kanal SİM'e verdiği bilgiye göre 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre 'askı öncesi seçmen sayısı' 4 bin 316 kişi artış gösterdi. Geçen yılki seçimde 'askı öncesi seçmen sayısı' 198 bin 867 olarak açıklanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu dün siyasi partilere gönderdiği yazıda KKTC yurttaş sayısını da 245 bin 869 olarak duyurmuş, bölgelere kaç milletvekili düşeceğini açıklamıştı. En fazla nüfus artışı alan Girne'de vekil sayısı bir artarak 11'e çıkarken, Güzelyurt'un meclisteki sandalye sayısı 4'ten 3'e düşmüştü.