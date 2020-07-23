YDP'de Arıklı'ya rakip çıktı! Kelebek başkanlık için müracaat etti!

YDP'de Arıklı'ya rakip çıktı! Kelebek başkanlık için müracaat etti!

6500 üyesi bulunduğu her fırsatta YDP yöneticileri tarafından açıklanan partinin Kurultayının Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

YDP Cumhuriyet Meclisinde 2 milletvekili ile temsil ediliyor. YDP'nin kurulduğu günden itibaren Genel Başkanlığını Prof. Dr. Erhan Arıklı yürütüyor.

Mehmet Kelebek isimli YDP üyesi bugün YDP Genel başkanlığı için müracaat yaptığını ve Arıklı ile birlikte başkanlık için yarışacağını açıkladı.

YDP'nin kurultayında 6500 üyenin nasıl oy vereceği ve oy verme işlemlerinin kaç saat süreceği merak ile bekleniyor.