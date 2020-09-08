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YDP’de bir pozitif Covid-19 vaka daha, bu kez İskele'de

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YDP’de bir pozitif Covid-19 vaka daha, bu kez İskele'de
YDP’de bir pozitif Covid-19 vaka daha, bu kez İskele'de

YDP’de bir pozitif Covid-19 vaka daha, bu kez İskele'de...

YDP Seçim Komitesi Başkanı ve YDP eski Genel Seketeri Turan Büyükyılmaz'ın da pozitif coronavirüs vakası olduğu öğrenildi. 

Yeniden Doğuş Partisi’nde; Lefkoşa İlçe Başkanı ile Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı’nın ardından partinin eski genel sekreteri ve Seçim Komitesi Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın da pozitif coronavirüs vakası olduğu öğrenildi.
İskele bölgesinde, Büyükyılmaz’ın temaslılarının da tespit edildiği öğrenildi.

Temaslılara yapılan testlerin sonuçlarının bugün çıkması bekleniyor.

Turan Büyükyılmaz, covid-19 pozitif olduğunu sosyal medyada “Bazen sen hayata güler geçersin, bazen hayat sana güler geçer. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere” mesajıyla duyurdu. Büyükyılmaz’a çok sayıda geçmiş olsun mesajları yağdı.

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