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SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

YDP'de Covid-19.. Lefkoşa İlçe Başkanı ve Kadın kolları başkanı pozitif etkinlikler 10 gün iptal

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YDP'de Covid-19.. Lefkoşa İlçe Başkanı ve Kadın kolları başkanı pozitif etkinlikler 10 gün iptal
YDP'de Covid-19.. Lefkoşa İlçe Başkanı ve Kadın kolları başkanı pozitif etkinlikler 10 gün iptal

YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç ve Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Ayfer Altıncuoğlu’na yapılan PCR testi pozitif çıktı.

Erhan Arikli sosyal medya hesabından duyurdu:

 Değerli Arkadaşlar, Son günlerde yerel bulaş sayısının arttığı malumunuzdur. Bakanlar Kurulu bugün bir takım tedbirler almış ve bu tedbirleri kamuoyuna da duyurmuştur. Biz de dün Mahkemelerde adaylık müracaatımızı yaptıktan sonra verdiğimiz demeçte, Yerel Bulaşın artması dolayısı ile propaganda faaliyetlerimizi azaltacağımızı söylemiştik. Bakanlar Kurulunun bu kararlarından sonra, YDP olarak 10 gün süre ile tüm kitle toplantılarımızı iptal ediyoruz. Bu süre içerisinde propaganda çalışmalarımızı sadece basın-yayın ve sosyal medya üzerinden yapacağız. Herkesin kendini koruması dileği ile...

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