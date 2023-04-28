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YDP’de gündem Törehan

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UBP ile yollarını ayıran Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Asbaşkanı ve yerel seçimlerde Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ebru Törehan'ın 25 Haziran'da yapılacak olan ara seçimde Yeniden Doğuş Partisi'nden aday olmak istediği öğrenildi.
YDP’de gündem Törehan

UBP ile yollarını ayıran Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Asbaşkanı ve yerel seçimlerde Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ebru Törehan'ın 25 Haziran'da yapılacak olan ara seçimde Yeniden Doğuş Partisi'nden aday olmak istediği öğrenildi.

Yeniden Doğuş Partisi içerisinde Törehan isminin öne çaktığı, adaylığının kesinleşmesi için görüşmeleri. devam ettiği belirtildi. Törehan, Ulusal Birlik Partisi’yle (UBP) yollarını ayırma kararı aldığını açıklamış açıklamasında "kucaklayıcı, yenilikçi ve eşitlikçi bir politika anlayışı benimseyeceğim" demişti.

Siyasete devam edeceğinin sinyallerini veren Törehan’ın yeni durağının YDP olduğu, parti içerisinde isminin öne çıktığı öğrenildi. HaberKibris

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