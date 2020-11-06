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YDP'de işler karıştı.Zaroğlu ölümle tehdit etti iddiası sonrası Arıklı'dan açıklama

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Arıklı,YDP MYK Üyesi Suphi Asiltürk’ün Yüksek Disiplin Kurulu'na verildiğini açıkladı.
YDP'de işler karıştı.Zaroğlu ölümle tehdit etti iddiası sonrası Arıklı'dan açıklama

Yeniden Doğuş Partisi’nde MYK üyesi Suphi Asiltürk’ün, parti tüzüğü gereği disiplin kuruluna verildiği açıklandı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Bugün bir gazete ve bazı internet sitelerinde yer alan bir haber üzerine, tarafımızdan gerekli araştırmalar yapılmış ve Parti MYK üyemiz Suphi Asiltürk Yüksek Disiplin Kuruluna verilmiştir” dedi.

 

Erhan Arıklı:

Arıklı, yapılan ilk araştırmada, ikili arasında yaşanan konuşmalarda, söz konusu gazete ve internet sitelerinde yazıldığı gibi, Genel Sekreter Bertan Zaroğlu’nun MYK üyesi Asiltürk’e ilçe başkanlığıyla ilgili herhangi bir ifade kullanmadığı ve ölümle tehdit etmediğinin orada bulunan bir şahit tarafından da teyit edildiğini belirtti.

“Sıradan ve kişisel bir tartışmanın parti adı da kullanılarak gerçek dışı ifadelerle basına ve polise intikal ettirilmesi parti disiplinine aykırıdır. Tarafımdan Sayın Suphi Asiltürk’ün konu ile ilgili tekzip yayınlaması konusunda uyarılmasına rağmen gereğinin yapılmaması hepimizi çok üzmüştür.
Bu istenmeyen gelişmeler dolayısı ile MYK üyemiz Sayın Suphi Asiltürk, parti tüzüğümüzün 68. maddesi uyarınca parti disiplin kuruluna verilmesine karar verilmiştir”

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