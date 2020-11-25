YDP'de işler yine karıştı! YDP Gençlik Kolları Başkanı Ali Ömer Yayla istifa etti!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Gençlik Kolları Başkanı Ali Ömer Yayla’nın partiden istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Gençlik Kolları Başkanı Ali Ömer Yayla’nın partiden istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Arıklı, Ali Ömer Yayla’nın sosyal medyadan bir parti yetkilisi hakkında hareket içerikli paylaşım yaptığını belirtti.

Arıklı, Yayla’nın istifasının kendileriyle bir ilgisi olmadığını ifade etti.

Erhan Arıklı’nın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

“Sosyal medya hesabından bir parti yetkilisi hakkında hakaret içerikli bir paylaşım yapan Ali Ömer Yayla isimli şahıs, partimizden istifa etmiş olup bizimle hiç bir ilgisi yoktur.