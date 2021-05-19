YDP'de kaos büyüyor! Arıklı: Yüzbinlerce liralık borcuna kefil oldum

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve YDP’li vekil Bertan Zaroğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış oldukları tartışma büyüyor.

Erhan Arıklı bir paylaşım yaptı:

Mahkemeye vereceğim vermesine de, ben bu arkadaşın yüzbinlerce liralık borcuna kefil olmuştum. Bana tazminat öderken o banka borcunu ödemezse ben ne yaparım. Yeni bir Eşref Vaiz vakası yaşanmasında...

Zaroğlu ise paylaşımın altına şu şekilde yorum yaptı:

Gercekten gözlerime inanamıyorum!

Bu iğrenç tarzı

milletin takdirine bırakıyorum..

"Yüzbinlerce liralık borcuna kefil olmuştum" diye yazdığınız şey araç aldığımda bana kefil olmuşsunuz ve ben bu aracın borcunun tamamını ödedim..

Bir insanda gerçekten ar olması lazım böyle birşeyi yazmak için!

Mahkemede sizinle ilgili ortaya koyacağım belgeleri, getireceğim şahitleri, ses kayıtlarını Bildiğiniz için

mahkemeye vermekren kaçıyorsunuz! softa sasirtmasi yapmaya kalktınız ancak bunda da çuvalladiniz! gönül rahatlığı ile mahkemeye verebilirsiniz rahat olun.. Bu ülke sizin nasıl bir karakter olduğunuzu görecek