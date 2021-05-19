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YDP'de kavga MAHKEMEYE gidiyor.. Arıklı Zaroğlu'nu dava ediyor...

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YDP'de kavga MAHKEMEYE gidiyor.. Arıklı Zaroğlu'nu dava ediyor...
YDP'de kavga MAHKEMEYE gidiyor.. Arıklı Zaroğlu'nu dava ediyor...

YDP'de kavga MAHKEMEYE gidiyor.. Arıklı Zaroğlu'nu dava ediyor...

Erhan ArikliBertan Zaroğlu'na yanıt verdi...  Arıklı "bu meydan okumanı kabul ediyorum. TV programlarında ileri sürdüğün iddiaları kanıtlaman için en kısa sürede mahkemede hesaplaşmak için gerekli çalışmaları başlatıyorum....."

 

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ‘yalan söylüyor’ ithamından sonra paylaşımın altına cevap verdi.

Zaroğlu, “Mitomani ile ilgili verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim... Sanırım siz ergenlik psikolojisini atlatamayan yetişkinler sınıfında olan mitomani hastasısınız ki, göz göre göre gerçek dışı paylaşımlar yaparak savunma yapıyorsunuz” dedi.

YDP’li vekil Zaroğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Yorumlarda şak şak yapan arkadaşlar ve konu ile alakalı hiçbir şeyi bilmeden anlamadan saldırıya geçen kişiler, A.K isimli şahıs Erhan Bey tarafından Kıb-Tek kurumunun başına getirilmek istendi…

Bu duruma ben itiraz ettim ardından Erhan Bey adını yine de yazmak isterken Turan Büyükyılmaz itiraz etti ikimizin baskısına karşı gelemeyen Erhan bey kurumun başına Turan beyi atamak zorunda kaldı. Atanmak istenen Bahse konu şahıs o meşhur iki firmadan birisi aracılığı ile uzun bir süredir akaryakıt ihalesi koşturmaktadır. Parti içerisinde herkes bu konuyu bilmektedir…

İnandığım tüm mukaddesat üzerine yemin ederim ki söylediklerim doğrudur isteyen herkes konuyu Sevgili Turan Büyükyılmaz'ı arayıp öğrenebilirler. Sn. Arıklı partinin WhatsApp grubundan bana haber göndererek beni mahkeme ile tehdit etmiş… Tehdidini görüyorum ve hodri meydan diyorum tüm bilgi belgeler ifadeler mahkeme tutanaklarına girsin halk bizi izlesin cesaretin varsa beni mahkemeye ver... Sözüm bu kadardır!”

 

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