YDP'de kurultay günü... 4118 üye oy kullandı!
Oy sayımı için hazırlık yapılıyor.
YDP Kurultayında oy verme işlemi sonlandı!
. Birazdan oy sayım işlemine başlanacak.
YDP'de başkanlık için Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu yarışıyor.
YDP'de kurultay günü... 4118 üye oy kullandı!
Oy sayımı için hazırlık yapılıyor.
YDP Kurultayında oy verme işlemi sonlandı!
. Birazdan oy sayım işlemine başlanacak.
YDP'de başkanlık için Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu yarışıyor.
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